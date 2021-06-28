Выявлено 50 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 36,3

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за последние 24 часа увеличился с 35,4 до 36,3 случая.

В SPKC агентству LETA сообщили, что нынешний прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

Всего в среду в Латвии сделано 6700 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 797 человек.

По расчетам агентства LETA, за последние две недели в стране подтверждено 687 случаев заражения Covid-19.