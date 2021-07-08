Премии, увольнения и результаты: Стакис о ходе вакцинации педагогов

В 12 учебных заведениях от Covid-19 привито более 60% работников.

В целом, по информации департамента образования, культуры и спорта, в Риге в настоящее время привито чуть более половины педагогов.

В школах привито 58% педагогов, 37% технического персонала, а в дошкольных учреждениях - 35% педагогов и 52% технического персонала.

Согласно информации, предоставленной департаментом, в Риге работают 282 общеобразовательных учреждения, детских сада, музыкальных, художественных, спортивных и образовательных учреждения по интересам. В дошкольных учреждениях столицы работает почти 8000 человек, в общеобразовательных - почти 17 000 человек.

Чтобы эпидемиологически безопасно возобновить очное обучение, в образовательных учреждениях должно быть привито по крайней мере 80% персонала.

Что для этого делает Рижская дума?

Рижская дума планирует выделить муниципальным образовательным учреждениям 1,5 миллиона евро, чтобы мотивировать работников школ прививаться от Covid-19.

"Если возникнет такая необходимость, Рижская дума найдет дополнительные средства для мотивации работников муниципальных образовательных учреждений прививаться от Covid-19", заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он сообщил, что на следующей неделе будет созвано заседание комитета по образованию, культуре и спорту, который примет решение о выделении средств образовательным учреждениям для мотивации работников прививаться.

Так как в Риге работают 282 учебных заведения, в случае, если все они добьются вакцинации 80% работников, указанных средств будет недостаточно, но представители руководства думы подчеркнули, что для этих целей будут найдены средства.

Мотивация персонала

Стакис сообщил, что из 10 млн евро, запланированных в бюджете этого года для резервного фонда самоуправления, в настоящее время израсходовано около 2 млн, поэтому есть возможности выделить дополнительные ресурсы для мотивации школьного персонала. Кроме того, останутся средства на различные меры, которые необходимо предпринять в будущем для сдерживания "Covid-19" и устранения его последствий.

Указанное финансирование будет доступно школам по их усмотрению: как на обновление технического оборудования, так и на ремонт. Эти средства могут быть также выплачены сотрудникам школы в виде бонусов.

Как подчеркнула Ратиника, по ее мнению, эти средства следует использовать для улучшения работы школы и удовлетворения общих потребностей персонала. Однако не будет возражений, если некоторые сотрудники будут вознаграждены, чтобы мотивировать прививаться от коронавируса, потому что основная цель - добиться максимального количества привитых сотрудников школ.

Будут ли увольнения?

Представители думы уклончиво отвечали на вопрос, будут ли уволены учителя, отказавшиеся от вакцинации. Ратиника подчеркнула, что сейчас на карту поставлено то, как мотивировать людей пройти вакцинацию, а не наказывать их.