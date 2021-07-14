"Пап, надеюсь, ты смотришь…": Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца

"Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года. Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы… Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться и мы откладывали просмотр… Я говорила: "Знаешь, получилось очень хорошо", папа улыбался, но отвечал: "Это мы посмотрим". Сегодня 9 дней как папы нет. Пап, надеюсь, ты смотришь…" - сказано в описании видео.

Юлия поговорила с отцом о старости, отношениях и жизненной позиции. Меньшов рассказал, что в юности думал, что умрет в возрасте Лермонтова - 27 лет. После того как ему исполнилось 27, порог стал повышаться и он перестал думать о старости.

В разговоре о смерти режиссер ответил, что его поколению "пора уходить один за одним в 80 лет". Он воспринимает это как естественный процесс, и он сам хочет успеть закончить свои дела до смерти и умереть в постели.

Он отметил, что не боится смерти в 81 год, так как к этому времени к ней нужно быть готовым.

Напомним, 5 июля стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми.