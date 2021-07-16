Возраст выхода на пенсию повышается не только в Латвии: любопытные данные из разных стран мира

Самый высокий во всей Европе возраст выхода на пенсию – в Исландии, где уже сейчас это 67 лет.

На фоне европейских стран исключением является Норвегия, где еще совсем недавно возраст выхода на пенсию составлял 67 лет, но после реформы пенсионной системы жители страны могут выходить на пенсию с 62 лет.

Несколько стран, в том числе наша соседка Эстония, будут устанавливать возраст выхода на пенсию в соответствии с прогнозируемой продолжительностью жизни. С постепенным увеличением продолжительности жизни можно ожидать и роста возраста выхода на пенсию.

За пределами Европы возраст выхода на пенсию ниже

Самый низкий в мире возраст выхода на пенсию в настоящее время – в Объединенных Арабских Эмиратах, где гражданам страны позволяют выходить на пенсию с 49 лет. В свою очередь, эмигранты могут получать пенсию с 60 лет. Несколько ниже возраст выхода на пенсию также в большинстве стран Азии и Африки. В Египте, Камеруне, Индии, Шри-Ланке пенсионный возраст составляет 60 лет, а в Иране и Вьетнаме возраст выхода на пенсию женщин еще ниже – 55 лет.

В странах с высоким уровнем экономического развития и более высокой продолжительностью жизни выше и возраст выхода на пенсию. Например, в Австралии он уже сейчас достигает 66 лет, а в 2023 году будет повышен до 67 лет.

В свою очередь, в США пенсионная система похожа на норвежскую – определенную сумму можно получать уже с 62 лет, но на полный размер пенсии могут претендовать жители в возрасте 66 лет.

Две страны за пределами Европы, которые можно считать исключениями, – это Южная Корея и Ливия. В Южной Корее порог возраста выхода на пенсию составляет 60 лет, но в реальности жители уходят с рынка труда в среднем лишь в возрасте 72 лет. Причина не только в высокой продолжительности жизни, но и в одном из самых высоких уровней бедности пожилых людей среди стран ОЭСР. По этой причине население страны должно дополнительно работать и после достижения возраста выхода на пенсию. В свою очередь, в Ливии продолжительность жизни составляет более 72 лет, и в этой стране граница возраста выхода на пенсию является самой высокой в мире, достигая 70 лет.

Ожидается долгое время на пенсии

Данные Eurostat за 2020 год свидетельствуют о том, что в Латвии средняя продолжительность жизни в настоящее время составляет 70,9 года, а женщин – на десять лет больше, достигая 80,1 года. Это означает, что достигшие возраста 65 лет мужчины в среднем живут еще приблизительно шесть лет, а женщины – 15 лет. С повышением в будущем возраста выхода на пенсию на пенсии все равно придется проводить все больше времени.