Россия начинает закупать медицинский кислород за рубежом

Денис Мантуров, представитель Минпромторга России, поясняет, что основная цель импорта кислорода - предотвратить сбои в цепочках поставок, а также улучшить и оптимизировать доставку этого продукта в южные и восточные регионы страны.

Первые 100 тонн медицинского кислорода были закуплены в Казахстане, Финляндия поставила 20 тонн кислорода партиями, в настоящее время ведутся переговоры об увеличении закупок до 240 тонн в месяц. Также рассматривается импорт кислорода из Китая.