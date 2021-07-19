Медиагруппа TV3 Group подписала договор о покупке Top radio

Медиагруппа TV3 Group расширяет аудиторию радиослушателей в рамках группы, добавив к радиостанции Star FM ведущую трансляцию на русском языке радиостанцию Top radio, которая за время своего существования завоевала высокое доверие аудитории и является лидером рынка в своей целевой группе.

"TV3 Group обеспечивает своим рекламодателям стабильную аудиторию в их целевых группах, поэтому мы рады, что с расширением радиопортфеля сможем предложить рекламодателям охватить не только латышско-говорящих, но и русскоязычных радиослушателей на территории Латвии. Будущее за аудиоконтентом местного производства, поэтому мы уверены, что тандем StarFM и Top radio станет мощным инструментом для рекламодателей, который сможет предложить разнообразные креативные, локально разработанные рекламные кампании для продуктов, цель которых – охватить аудиторию с помощью радио", – делится Миндаугас Ракаускас, руководитель TV3 Group в Латвии.

Общий еженедельный охват аудитории радиостанций Top radio и Star FM (целевая аудитория 16-74) составит 465 тыс. слушателей или 30,2%, таким образом аудитория радиослушателей TV3 Group увеличится на 163 тысячи или 11% в неделю, удвоив долю времени прослушивания с 4,9% до 9,7%.*

"Для нас большая честь и радость приветствовать в нашей медиасемье Top radio, которое значительно пополнит медиапортфель TV3 Group. Вступив в группу, Top radio сохранит прежний формат работы и будет развивать свой контент, используя возможности мультиплатформ и сформировав сотрудничество с другими каналами группы. В свою очередь, у наших деловых партнеров появится возможность обратиться к еще более широкой аудитории", - комментирует Брита Бароне, директор радио TV3 Group.

*KANTAR, ТВметр исследование (01.01.2021- 31.05.2021), KANTAR, исследование радио аудитории Зима - Весна 2021 (01.12.2020 – 31.05.2021).

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