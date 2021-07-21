Ср, 21.07.2021
Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс. Жители Ильгюциемса
Жители Ильгюциемса

Выявлено 62 новых случая Covid-19, повысился кумулятивный показатель

Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 62 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28,5 до 29,2 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 6771 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 300 человек.


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