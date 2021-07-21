Выявлено 62 новых случая Covid-19, повысился кумулятивный показатель
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 62 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 62 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28,5 до 29,2 случая.
Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 6771 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,9%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 300 человек.