Выявлено 62 новых случая Covid-19, повысился кумулятивный показатель

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28,5 до 29,2 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 6771 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,9%.