За год из профессии таксиста ушли около тысячи водителей

С августа прошлого года водителям необходимо доказать свои знания латышского языка, которые должны быть минимум на уровне В1.

"В реальности ситуация образовалась такая, что у нас сразу же появились жалобы как от пассажиров, так и от конкурентов в сфере такси, что есть люди, которые вообще не понимают латышский язык.

Не могут ни говорить, ни понять, что у них спрашивают",

- пояснил руководитель дирекции Кристиан Годиньш, по мнению которого главная причина нехватки водителей - новые требования Службы госдоходов.

До 1 июля данные о поездках в СГД нужно было подавать раз в месяц, сейчас же это происходит автоматически после каждой поездки, если услуга получена с помощью приложения.

Карлис Кезберис, региональный глава Bolt в Латвии, указывает, что во время пандемии многие водители перешли работать в сферу доставки еды.

Этим летом цена на проезд, вероятно, сохранятся выше, чем было ранее,

однако со временем они выровняются, прогнозирует Дирекция автотранспорта.