Управляющая гостиницей Rīdzene компания сменила название
Управляющее гостиницей Radisson Blu Hotel Rīdzene предприятие Viesnīca Rīdzene изменило название на Satekles Business Center, свидетельствует информация Firmas.lv.
Управляющее гостиницей Radisson Blu Hotel Rīdzene предприятие Viesnīca Rīdzene изменило название на Satekles Business Center, свидетельствует информация Firmas.lv.
Решение о смене названия было принято 9 июля, а изменения зарегистрированы 21 июля.
Изменения произошли и в правлении компании. Правление покинули прежние председатель правления Ханс Томас Даниэль Нордваллер и член правления Марго Лорви, их заменили назначенный председателем правления Фруде Гренволл и Янис Валдманис. Член правления Эльвира Корсакова продолжит работать в правлении.
В прошлом году оборот Satekles Business Center составил 325 461 евро, что в 6,9 раза меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились в 6,5 раза - до 654 300 евро.
Компания зарегистрирована в 1997 году, ее уставный капитал составляет 3,6 млн евро. Единственный владелец компании - норвежская компания Linstow, а истинными выгодополучателями являются четыре гражданина Норвегии - Бент Кристиан Вильгельмсен, Петер Пребен Вильгельмсен, Арне Александр Вильгельмсен и Агнес Вильгельмсен.