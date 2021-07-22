Чт, 22.07.2021
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Управляющая гостиницей Rīdzene компания сменила название

Radisson Blu Rīdzene Hotel ФОТО: LETA

Управляющее гостиницей Radisson Blu Hotel Rīdzene предприятие Viesnīca Rīdzene изменило название на Satekles Business Center, свидетельствует информация Firmas.lv.

Решение о смене названия было принято 9 июля, а изменения зарегистрированы 21 июля.

Изменения произошли и в правлении компании. Правление покинули прежние председатель правления Ханс Томас Даниэль Нордваллер и член правления Марго Лорви, их заменили назначенный председателем правления Фруде Гренволл и Янис Валдманис. Член правления Эльвира Корсакова продолжит работать в правлении.

В прошлом году оборот Satekles Business Center составил 325 461 евро, что в 6,9 раза меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились в 6,5 раза - до 654 300 евро.

Компания зарегистрирована в 1997 году, ее уставный капитал составляет 3,6 млн евро. Единственный владелец компании - норвежская компания Linstow, а истинными выгодополучателями являются четыре гражданина Норвегии - Бент Кристиан Вильгельмсен, Петер Пребен Вильгельмсен, Арне Александр Вильгельмсен и Агнес Вильгельмсен.


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