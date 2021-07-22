Управляющая гостиницей Rīdzene компания сменила название

Решение о смене названия было принято 9 июля, а изменения зарегистрированы 21 июля.

Изменения произошли и в правлении компании. Правление покинули прежние председатель правления Ханс Томас Даниэль Нордваллер и член правления Марго Лорви, их заменили назначенный председателем правления Фруде Гренволл и Янис Валдманис. Член правления Эльвира Корсакова продолжит работать в правлении.

В прошлом году оборот Satekles Business Center составил 325 461 евро, что в 6,9 раза меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились в 6,5 раза - до 654 300 евро.