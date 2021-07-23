Пт, 23.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог

Видео ⟩ Милота! Неравнодушный прохожий в жару напоил белочку водой

Российская журналистка, телеведущая и актриса Эвелина Хромченко поделилась в соцсетях очень милым видео. Прохожий не оставил в беде в жаркую погоду бедную белочку, которой очень хотелось пить. Мужчина открыл бутылку с водой и утолил жажду зверька, пишет Limon.ee.

"Давайте быть добрее и внимательнее!" - написала Хромченко в социальных сетях.

А вот как в прошлом месяце от жары спасались животные Рижского зоопарка: 

Даже верблюды пытались скрыться от солнечных лучей!

В свою очередь, нетипичная для Латвии жара уже имеет последствия: по словам геолога Константина Ранкса, в Латвию уже пришел новый вид клещей.

"Причем двигаются они довольно быстро - они уже скоро в Эстонию [доберутся]! В Финляндии говорят "Не дай Бог завезут!". Эти клещи не просто на веточке сидят или на травинке ждут. Они бегают!" - отметил геолог главное отличие "новоприбывших" клещей.

"Нужно понимать, что если нам нравится эта погода, то это нравится и очень многим другим живым существам!


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