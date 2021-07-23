Видео ⟩ Милота! Неравнодушный прохожий в жару напоил белочку водой

"Давайте быть добрее и внимательнее!" - написала Хромченко в социальных сетях.

А вот как в прошлом месяце от жары спасались животные Рижского зоопарка:

Даже верблюды пытались скрыться от солнечных лучей!

В свою очередь, нетипичная для Латвии жара уже имеет последствия: по словам геолога Константина Ранкса, в Латвию уже пришел новый вид клещей.

"Причем двигаются они довольно быстро - они уже скоро в Эстонию [доберутся]! В Финляндии говорят "Не дай Бог завезут!". Эти клещи не просто на веточке сидят или на травинке ждут. Они бегают!" - отметил геолог главное отличие "новоприбывших" клещей.