Пт, 23.07.2021
Меня устраивает, что все спокойно... Цивилизованная полиция, без какой-то вечной драмы. Хотя народ тоже пьет, но не так, как в России Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии
Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии
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Видео ⟩ У Саласпилса перевернулся грузовик, перевозивший пиво. Очевидец ДТП угостился

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром в пятницу, 23 июля, у Саласпилсской ГЭС перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший пиво, подтвердили порталу Apollo.lv в Госполиции.

Полиция получила вызов в 8:21. Сообщалось, что недалеко от Саласпилсской ГЭС произошло ДТП - перевернулся грузовик Dacia и на дорогу высыпались ящики с пивом. 

В полиции добавили, что движение в направлении Доле будет заблокировано до тех пор, пока с проезжей части не уберут рассыпавшийся груз. 

В распоряжение портала Apollo.lv попало видео, которое набирает стремительную популярность. Автор ролика забрал с места ДТП ящик пива и стал спорить с, по всей видимости, участниками аварии, потребовавшими пиво вернуть. 

Видео: Очевидец заснял видео и забрал себе ящик пива 


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