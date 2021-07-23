Видео ⟩ У Саласпилса перевернулся грузовик, перевозивший пиво. Очевидец ДТП угостился

🇱🇻 Uz Rīgas HES rotācijas apļa #Salaspils #Latvija no kravas mašīnas izkritusi alus krava. pic.twitter.com/aQU660cFoA — BreakingLV (@breakinglv) July 23, 2021

Полиция получила вызов в 8:21. Сообщалось, что недалеко от Саласпилсской ГЭС произошло ДТП - перевернулся грузовик Dacia и на дорогу высыпались ящики с пивом.

В полиции добавили, что движение в направлении Доле будет заблокировано до тех пор, пока с проезжей части не уберут рассыпавшийся груз.

В распоряжение портала Apollo.lv попало видео, которое набирает стремительную популярность. Автор ролика забрал с места ДТП ящик пива и стал спорить с, по всей видимости, участниками аварии, потребовавшими пиво вернуть.