Пн, 26.07.2021
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Видео ⟩ Знакомьтесь: жираф Вакилия - новый обитатель Рижского зоопарка!

В свой новый дом в Рижском зоопарке из Австрии прибыла самка жирафа Вакилия (Wakilia). Теперь свой второй день рождения она отметит вместе с самцом Кими, которому 24 июля исполнилось 14 лет. 

Видео: В Рижском зоопарке новая обитательница

Дом жирафов был построен в 2007 году для содержания этих животных в группе (3-5 животных). С момента открытия в нем жили четыре жирафа-самца, что позволило сотрудникам зоопарка узнать особенности ухода за ними, поведения и кормления. Когда в Рижском зоопарке остался один самец Кими, настало время найти ему пару.

ФОТО: Рижский зоопарк

Вакилия была перевезена в специальном хорошо оборудованном 4-метровом трейлере. Ее поведение постоянно отслеживалось на камерах видеонаблюдения. Самка жирафа прибыла из зоопарка в Шмидинге (Австрия). Общение с коллегами из зоопарка в Шмидинге происходило за несколько месяцев до ее прибытия, и вместе с детскими фотографиями Вакилии была получена и информация о ее поведении, характере, обучении, что наиболее важно, точном меню жирафа - той еде и тех лакомствах, которые она знает, а также о профессиональном уходе. 

В природе самки жирафов созревают в возрасте от трех до четырех лет, а в неволе это возможно немного быстрее. Но, принимая во внимание, что жирафы в неволе довольно социальны и живут вместе в различных группах, есть вероятность, что Кими и Вакилия уже скоро вместе выйдут на прогулку в открытый загон. 

В Африке встречаются девять подвидов жирафов. В Рижском зоопарке - жирафы Ротшильдов, которые происходят из Уганды и Кении. Количество жирафов в дикой природе сокращают как браконьерство, так и хозяйственная деятельность. Данный вид жирафов в 1996 году был включен в Красную книгу. Чтобы координировать и контролировать содержание и разведение жирафов в неволе, в 1990 году была основана Европейская программа по разведению данного исчезающего вида. В рамках этой программы Вакилия и была передана Рижскому зоопарку.


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