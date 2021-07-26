Видео ⟩ Знакомьтесь: жираф Вакилия - новый обитатель Рижского зоопарка!

Видео: В Рижском зоопарке новая обитательница
Дом жирафов был построен в 2007 году для содержания этих животных в группе (3-5 животных). С момента открытия в нем жили четыре жирафа-самца, что позволило сотрудникам зоопарка узнать особенности ухода за ними, поведения и кормления. Когда в Рижском зоопарке остался один самец Кими, настало время найти ему пару.
Вакилия была перевезена в специальном хорошо оборудованном 4-метровом трейлере. Ее поведение постоянно отслеживалось на камерах видеонаблюдения. Самка жирафа прибыла из зоопарка в Шмидинге (Австрия). Общение с коллегами из зоопарка в Шмидинге происходило за несколько месяцев до ее прибытия, и вместе с детскими фотографиями Вакилии была получена и информация о ее поведении, характере, обучении, что наиболее важно, точном меню жирафа - той еде и тех лакомствах, которые она знает, а также о профессиональном уходе.
В природе самки жирафов созревают в возрасте от трех до четырех лет, а в неволе это возможно немного быстрее. Но, принимая во внимание, что жирафы в неволе довольно социальны и живут вместе в различных группах, есть вероятность, что Кими и Вакилия уже скоро вместе выйдут на прогулку в открытый загон.
В Африке встречаются девять подвидов жирафов. В Рижском зоопарке - жирафы Ротшильдов, которые происходят из Уганды и Кении. Количество жирафов в дикой природе сокращают как браконьерство, так и хозяйственная деятельность. Данный вид жирафов в 1996 году был включен в Красную книгу. Чтобы координировать и контролировать содержание и разведение жирафов в неволе, в 1990 году была основана Европейская программа по разведению данного исчезающего вида. В рамках этой программы Вакилия и была передана Рижскому зоопарку.