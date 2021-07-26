Видео ⟩ Знакомьтесь: жираф Вакилия - новый обитатель Рижского зоопарка!

Видео: В Рижском зоопарке новая обитательница

Дом жирафов был построен в 2007 году для содержания этих животных в группе (3-5 животных). С момента открытия в нем жили четыре жирафа-самца, что позволило сотрудникам зоопарка узнать особенности ухода за ними, поведения и кормления. Когда в Рижском зоопарке остался один самец Кими, настало время найти ему пару.

ФОТО: Рижский зоопарк

Вакилия была перевезена в специальном хорошо оборудованном 4-метровом трейлере. Ее поведение постоянно отслеживалось на камерах видеонаблюдения. Самка жирафа прибыла из зоопарка в Шмидинге (Австрия). Общение с коллегами из зоопарка в Шмидинге происходило за несколько месяцев до ее прибытия, и вместе с детскими фотографиями Вакилии была получена и информация о ее поведении, характере, обучении, что наиболее важно, точном меню жирафа - той еде и тех лакомствах, которые она знает, а также о профессиональном уходе.

В природе самки жирафов созревают в возрасте от трех до четырех лет, а в неволе это возможно немного быстрее. Но, принимая во внимание, что жирафы в неволе довольно социальны и живут вместе в различных группах, есть вероятность, что Кими и Вакилия уже скоро вместе выйдут на прогулку в открытый загон.