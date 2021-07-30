Ремонтные работы ведутся по всей стране на 114 участках государственных дорог

Поскольку продолжается реконструкция моста через Малую Юглу у Тинужи, до октября он будет закрыт для грузового транспорта.

В воскресенье, 1 августа, в Мадонском крае недалеко от Лаздоны пройдут соревнования по горным велосипедам, маршрут которых пересекает трассу P37, соединяющую Плявиняс, Мадону и Гулбене. В связи с соревнованием движение по этой дороге будет регулироваться Государственной полицией, но полностью закрыто не будет.