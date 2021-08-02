Эстонская сеть АЗС приобрела Kool Latvija

Сумма сделки не разглашается.

"Благодаря прямому выходу на латвийский рынок мы расширяем его потенциал, привнося свой опыт и инновационное мышление, которое является добавленной стоимостью не только для Kool Latvija, но и для всей латвийской отрасли торговли топливом. Наша цель - стать лидером среди сетей розничных продаж топлива в Латвии ", - заявил Антти Моппель, член правления Aqua Marina.

По словам Мартиньша Яунарайса, партнера крупнейшего акционера Kool Latvijа BaltCap GrowthFund, развитие сети АЗС и магазинов Kool в течение трех лет было непростым периодом.

"Мы рады, что были частью быстрого роста Kool",

- сказал Яунарайс.

Руководство предприятием

Ожидается, что руководить предприятием продолжит член правления и автор концепции Kool Latvija Сандис Штейнс.

Для осуществления сделки привлекается кредит в банке SEB.

Штейнc сообщил LЕТА, что пока Kool Latvija планирует продолжить работу под названием, и АЗС также будут работать под этим брендом Kool, однако в международном транспорте компания будет работать под брендом Olerex.

По его словам, у компании есть несколько разрешений на строительство новых АЗС, и в настоящее время она оценивает, в каких местах его начать. Точное количество новых АЗС пока неизвестно.

Сужение перечня услуг

Штейнс добавил, что со сменой собственников сфера деятельности Kool Latvija будет больше сосредоточена на продаже топлива, поскольку до сих пор компания была известна также как поставщик услуг общественного питания.

По данным Службы госдоходов Латвии, в первом квартале года Kool Latvija заняла десятое место в стране по объему проданного топлива в розничной торговле.

В Латвии 10 АЗС бренда Kool, в том числе три в Риге и по одной в Пиньки, Бабите, Адажи, Сауриеши, Аугшлигатне, Валмиере и Елгаве.

Компания Kool Latvija зарегистрирована в сентябре 2016 года. В настоящее время компания имеет 10 владельцев - BaltCap Growth Fund владеет 29,57% долей капитала, фонд ZGI-3, в который инвестировал Altum - 16,13%. Другие 18,28% принадлежит АS MEE invest, 16,13% - АS Simamore, которое принадлежит зарегистрированной в Эстонии юридической компании Advokaadiburoo Primus. Штейнс, Денис Кайранс, Каспар Фелдманис и SIA Arcade Invest владеют по 3,23% долей капитала каждый, а SIA Duso - 1,61%.