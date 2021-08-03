Вт, 3.08.2021
Одна из главных ценностей TVNET GRUPA - разнообразие и активная позиция. Мы неустанно выступаем за демократию и равенство в обществе во всех его группах. Зане Бартниеце, член правления TVNET GRUPA
Зане Бартниеце, член правления TVNET GRUPA

"Асфальт цветами не пахнет". Жители Кулдиги выступили против строительства асфальтобетонного завода

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

Жители Кулдиги возражают против намерения Айзпутской дорожно-строительной компании АRB 7 построить возле жилых домов в городе асфальтобетонное производство. В ходе общественного обсуждения они направили самоуправлению около 600 подписанных анкет, пишет во вторник Latvijas avīze.

"Асфальтовое производство будет производить вредные выбросы, и это затронет людей, домашний скот, а также сады, выращиваемые в этой местности на протяжении многих лет", - говорит Илмарс Бейерс из Кулдиги.

Кристина Ансоне, депутат Кулдигской думы, рассказывает, что изначально планировалось построить завод недалеко от объездной дороги, где, по ее мнению, это было бы наиболее подходящее место. Новоизбранные депутаты еще не определились со строительством в городе асфальтобетонного завода.

Какое решение будет принято сейчас, зависит от главы самоуправления Инги Берзини и депутатов представляемой ею партии Kuldīgas novadam.

Земельный участок на улице Дарзниецибас, 7A, на котором планируется строительство завода, принадлежит самоуправлению. 3 февраля этого года этот участок с правом на 30 лет был сдан в аренду ARB 7.

Жители Кулдиги не возражают против самого производства, признавая, что асфальт нужен для ремонта дорог и строительства новых, но выступают против его расположения в черте города, рядом с жилыми домами.

Илмарс Байерс убежден, что самоуправление совершит большую ошибку, разрешя построить завод рядом с жилыми домами.

"Асфальтовый завод не будет пахнуть ландышами и жасмином", - говорит Илмарс.


НАВЕРХ
Back