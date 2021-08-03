"Асфальт цветами не пахнет". Жители Кулдиги выступили против строительства асфальтобетонного завода

"Асфальтовое производство будет производить вредные выбросы, и это затронет людей, домашний скот, а также сады, выращиваемые в этой местности на протяжении многих лет", - говорит Илмарс Бейерс из Кулдиги.

Кристина Ансоне, депутат Кулдигской думы, рассказывает, что изначально планировалось построить завод недалеко от объездной дороги, где, по ее мнению, это было бы наиболее подходящее место. Новоизбранные депутаты еще не определились со строительством в городе асфальтобетонного завода.

Какое решение будет принято сейчас, зависит от главы самоуправления Инги Берзини и депутатов представляемой ею партии Kuldīgas novadam.

Земельный участок на улице Дарзниецибас, 7A, на котором планируется строительство завода, принадлежит самоуправлению. 3 февраля этого года этот участок с правом на 30 лет был сдан в аренду ARB 7.

Жители Кулдиги не возражают против самого производства, признавая, что асфальт нужен для ремонта дорог и строительства новых, но выступают против его расположения в черте города, рядом с жилыми домами.

Илмарс Байерс убежден, что самоуправление совершит большую ошибку, разрешя построить завод рядом с жилыми домами.