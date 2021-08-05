Чт, 5.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

В четверг прошла конференция "Think Diversity - Балтийский бизнес-форум многообразия"

В этом году Балтийский бизнес-форум многообразия был посвящен таким вопросам, как управление многообразием во время пандемии Covid-19, корпоративная ответственность и многообразие, политика разнообразия и интеграции в рамках ESG, истинная цена нетерпимости, а также работодатели поделятся вдохновляющими историями. Форум был посвящен передаче компаниям передового опыта в области управления многообразием.

На конференции выступили представители Латвийской хартии разнообразия, Европейской комиссии, Фонда интеграции общества, Swedbank, Accenture, COBALT, Printful и др.

Балтийский бизнес-форум многообразия собрал вместе лидеров общественного мнения, лиц, принимающих решения, и международных экспертов, чтобы обсудить передовой опыт в области равных возможностей на рабочем месте, а также способствовать внедрению инновационных методов управления разнообразием в различных сферах бизнеса и организационного развития.

Балтийский бизнес-форум разнообразия был посвящен гендерному равенству, проблемам ЛГБТ, проблемам инвалидности, а также этническим и расовым вопросам (включая миграцию и беженцев).

Балтийский бизнес-форум многообразия нацелен на специалистов по человеческим ресурсам, управлению разнообразием, коммуникации, маркетинга, разработки продуктов, а также руководителей компаний, организаций и учреждений.

Балтийский бизнес-форум многообразия - это платформа для обмена примерами передовой практики в области равных возможностей на рабочем месте, развития инноваций, обеспечения лояльности клиентов, а также межотраслевого сотрудничества.

Балтийский бизнес-форум многообразия важен для различных отраслей и секторов, особенно для финансов, страхования, маркетинга, информационных технологий, человеческих ресурсов и других сфер.

Во время Балтийского бизнес-форума многообразия состоялась церемония подписания Латвийской хартии разнообразия.

Мероприятие проходило на латышском и английском языках.

Вдохновитель форума - Swedbank Latvia.


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