В четверг прошла конференция "Think Diversity - Балтийский бизнес-форум многообразия"

На конференции выступили представители Латвийской хартии разнообразия, Европейской комиссии, Фонда интеграции общества, Swedbank, Accenture, COBALT, Printful и др.

Балтийский бизнес-форум многообразия собрал вместе лидеров общественного мнения, лиц, принимающих решения, и международных экспертов, чтобы обсудить передовой опыт в области равных возможностей на рабочем месте, а также способствовать внедрению инновационных методов управления разнообразием в различных сферах бизнеса и организационного развития.

Балтийский бизнес-форум разнообразия был посвящен гендерному равенству, проблемам ЛГБТ, проблемам инвалидности, а также этническим и расовым вопросам (включая миграцию и беженцев).

Балтийский бизнес-форум многообразия нацелен на специалистов по человеческим ресурсам, управлению разнообразием, коммуникации, маркетинга, разработки продуктов, а также руководителей компаний, организаций и учреждений.

Балтийский бизнес-форум многообразия - это платформа для обмена примерами передовой практики в области равных возможностей на рабочем месте, развития инноваций, обеспечения лояльности клиентов, а также межотраслевого сотрудничества.

Балтийский бизнес-форум многообразия важен для различных отраслей и секторов, особенно для финансов, страхования, маркетинга, информационных технологий, человеческих ресурсов и других сфер.

Во время Балтийского бизнес-форума многообразия состоялась церемония подписания Латвийской хартии разнообразия.

Мероприятие проходило на латышском и английском языках.