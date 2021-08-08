Вс, 8.08.2021
Помогите остановить этот беспредел Анастасия Федорова, журналистка, подвергнувшаяся травле
Анастасия Федорова, журналистка, подвергнувшаяся травле

Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 49,7

Люди на скамейках в парке. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 48,7 до 49,7 случаев на 100 000 населения. 

Вчера в Латвии был сделан 8501 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 421 человека.


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