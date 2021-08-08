Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 49,7
В минувшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 48,7 до 49,7 случаев на 100 000 населения.
Вчера в Латвии был сделан 8501 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.
С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 421 человека.