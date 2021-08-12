Для безнадежных романтиков: 5 самых живописных маяков Балтийского взморья

Высота башни маяка составляет 37 метров.

С вершины маяка на берегу виден ближайший маяк Микельбака, самый высокий маяк в странах Балтии (62 м), а в море виден самый молодой маяк в Латвии - маяк Ирбе (1986 г.).

На территории маячного городка есть любопытный экспозиция - различные буи, маячные линзы, макеты маяков Латвии и другие технические штуки, задействованные в хитром процессе морской навигации.

Попасть внутрь можно только со среды по воскресенье. В остальные дни любоваться сооружением удастся только снаружи.

Маяк мыса Вянте (Шилутский район, Литва)

Этот маяк расположился в весьма непростом месте: во-первых, мыс вдаётся в залив в сторону Куршской косы, в связи с этим в свое время тут было множество кораблекрушений, поэтому появилась потребность в маяке. Первый был в 19 веке деревянным, затем заменён на каменный. Во-вторых, мыс Вянте известен тем, что является "перевалочной базой" для сотен тысяч перелетных птиц, пролетающих через Литву каждой весной и осенью. Ученые, воспользовавшись этим фактом, построили здесь орнитологическую станцию, на которой ежегодно ловят и окольцовывают около 60-80 тысяч птиц .

Маяк сейчас недействующий, но на его башню можно подняться ради пары отличных фотографий.

Маяк Кери (остров Кери, Эстония)

На небольшом эстонском острове Кери на побережье Эстонии в Балтийском море находится легендарный маяк, чья история насчитывает несколько столетий. Первый деревянный маяк на острове начал работу в 1724 году. Нынешний маяк был построен в 1858 году.

К сожалению, современное здание сейчас находится в аварийном состоянии.

Правительство Эстонии часто забывает об этой уникальной частичке страны. Главным аргументом служит тот факт, что это необитаемый остров, там нет постоянных жителей.

Добраться до острова можно на небольшом пароме с острова Прангли (курсирует только в хорошую погоду), куда два раза в день ходят паромы из Таллинна.

Маяк Ужавас (Ужава, Латвия)

Этот маяк, построенный в 1879 году, по праву считается одним из самых красивых латвийских маяков - белая башня с флюгером, стоящая посреди сосен на высокой дюне, о подножие которой бьются морские волны.