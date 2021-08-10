Инфекционист Уга Думпис выступил против резкого снижения ограничений

Думпис сообщил о поддержке таких взглядов в Twitter, указав, что является соавтором письма, опубликованного в академическом журнале The Lancet.

В письме отмечается, что весной 2021 года число случаев Covid-19 снижалось, в результате чего произошло резкое смягчение ограничений летом, несмотря на повышенную опасность и распространенность дельта-штамма.

"Как и ожидалось, это послабление вызвало резкий рост показателей заболеваемости. Как Европе стоит действовать, какие стратегии необходимо принять и какие конкретные риски нужно оценить, чтобы двигаться вперед? Эти вопросы становятся все более актуальными, так как новейшие данные свидетельствуют, что дельта-штамм более заразен и частично избегает ответной иммунной реакции. Европе нужна согласованная и эффективная стратегия перед тем, как школы полностью откроются и распространение Covid-19 вырастет из-за сезонности", - указано в письме.

Также там упомянуто, что сейчас рассматриваются две различные стратегии - в первом варианте рассматривается возможность продолжать резко отменять ограничения, допуская, что предыдущие принесшие плоды действия и нынешний охват вакцинации сохранили бы высокие показатели заболеваемости, однако облегчили бы системы здравоохранения.