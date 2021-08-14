Colliers: с покупкой ТЦ Alfa у Akropolis Group будет больше возможностей улучшить состав арендаторов

Она пояснила, что после заключения сделки по Alfa Akropolis Group будет владеть 23% площадей торговых центров в Риге с большой долей на правом берегу. "С такими размерами у Akropole будет больше возможностей для улучшения состава арендаторов в обоих центрах, а также для сокращения пустующих мест. Разумеется, это значит, что и предложение по арендаторам на правом берегу будет зависеть от стратегии Akropole и способности ТЦ привлечь новые бренды", - сказала Колесникова.

В то же время она отметила, что, учитывая текущую демографию и помехи в сегменте продаж, вызванные пандемией, Colliers в ближайшие годы не ожидает прихода новых игроков с дополнительными площадями для классических торговых центров.

"При этом пример Таллинна показывает, что в долгосрочной перспективе, при положительном экономическом и демографическом сценариях, объем торговых площадей на душу населения также может вырасти", - добавила эксперт.

Она также отметила, что хотя продажа ТЦ Alfa в этом году, вероятно, займет первое место в чартах, к концу года Colliers ожидает, что тройка крупнейших сделок пополнится новыми значительными сделками.

Как сообщалось ранее, компания по недвижимости Akropolis Group, которой принадлежат торговые и развлекательные центры Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе и Akropole в Риге, приобрела торговый центр Alfa - один из крупнейших в латвийской столице, сообщили агентству LETA в Akropolis Group.

Akropolis Group подписала договор с норвежской компанией AMD Holding о приобретении 100% долей капитала ее дочерней компании в Латвии Delta Property. Эта компания владеет земельным участком 9,7 га и зданием на ул. Бривибас, 372, где расположен торговый центр Alfa общей площадью около 154 тыс. кв. м.

Стороны не раскрывают стоимость сделки, которая будет завершена после получения разрешения латвийского Совета по конкуренции.

"Сделка в Риге укрепит наши лидирующие позиции и продемонстрирует нашу уверенность в будущем бизнеса торговых центров",

- заявил исполнительный директор Akropolis Group Манфред Даргужис.

В торговом центре Alfa работают 210 магазинов, в том числе Zara, Reserved, H&M, Euronics, Sportland, Kidzone, Cenuklubs.lv, Cinamon и др., а также заведения общепита Lido, McDonalds и др. Ежегодно центр посещает около 7 млн человек. В 2019 году центр был существенно расширен и модернизирован, инвестиции составили около 55 млн евро.

После завершения сделки Рига станет первым городом, где у Akropolis Group будет два торгово-развлекательных центра.

Два года назад в Риге был открыт торгово-развлекательный центр Akropole площадью около 97 000 кв. м, в том числе торговые площади составляют 61 100 кв. м, офисные - 9750 кв. м. В центре работает почти 190 магазинов.

ООО Akropole Rīga зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал составляет 2845 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Единственным владельцем компании является литовская Akropolis Group, а истинным выгодоприобретателем - бенефициарный владелец сети розничной торговли Maxima, гражданин Литвы Нериюс Нума (до 2020 года - Нумавичюс). В 2019 году оборот Akropole Rīga составил 995 284 евро, прибыль - 25 772 евро.