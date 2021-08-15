Политолог: Левитс слился в общественном мнении с непопулярным правительством

Агентство LETA уже писало, что данные исследовательского агентства SKDS показывают, что только 25% населения Латвии положительно оценивают деятельность президента, а 60% респондентов оценивают ее отрицательно. По сравнению с оценками общественности предыдущих президентов Латвии - это низкий показатель.

Раевский считает, что на низкий рейтинг повлияла поддержка Левитсом правительства и премьер-министра, что, по мнению политолога, очень дорого обходится президенту с точки зрения рейтингов. Также, по мнению эксперта, на первом лице государства отражается негативная оценка обществом правительства, поскольку Левитс не смог отделить себя от власти.

"Он действует как член правительства, а не как президент, хотя мы знаем, что по Конституции президенты не обладают большой властью.

Однако президент всегда был человеком, стоящим над повседневными политическими делами. Он это потерял и стал частью повседневных проблем правительства", - сказал Раевский.

Говоря о том, есть ли у президента возможность повысить свой рейтинг, политолог подчеркнул, что в случае с Левитсом необходимо следить за радикальными изменениями на всех уровнях, в том числе и в команде. В качестве примера он привел бывшего президента Валдиса Затлерса, президентство которого также пережило кризис и падение популярности, но политик сменил значительную часть своей команды и вдохнул новую жизнь в свое президентство.

"То же самое относится и к Левитсу.

Он должен очень серьезно пересмотреть состав своей команды, потому что низкий рейтинг - это не только его проблема.

Это проблема всей команды, потому что она не в состоянии выполнить задачу первого лица - быть популярным в обществе, иметь кредит доверия и в известной мере стать арбитром, который выходит за рамки политической среды и выражает общественное мнение", - пояснил политолог.

По его мнению, в настоящее время президент таковым не является - Левитс находится больше на стороне правительства. Раевский подчеркнул, что это можно изменить, поскольку у первого лица в стране есть два года до возможного переизбрания, но это потребует радикальных изменений как в его работе, так и в работе его команды.

На вопрос, как оценивать шансы Левитса на переизбрание, политолог признал, что это сложный вопрос, поскольку он во многом будет зависеть от того, каким будет будущий парламент. По словам Раевского, у Левитса есть шансы, но в позиции повседневного политика с низким рейтингом его шансы сразу же снижаются, так как возможностей для политических игр и маневров со стороны политических партий в преддверии президентских выборов гораздо больше.