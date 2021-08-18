Полиция призовет к ответственности организаторов мероприятия против "обязательной вакцинации"

В среду вечером на организованной оппозиционными политиками акции протеста в Старой Риге собрались тысячи человек. Стражи порядка призывали людей соблюдать требования эпидемиологической безопасности, но этого сделано не было.

В толпе фиксировались лица в состоянии опьянения и толкотня. Полиция призывала собравшихся разойтись. Принимая во внимание, что возможны риски безопасности и наступает темное время суток, разойтись особенно просили лиц, пришедших на мероприятие с детьми.

Полиция отмечает, что в первую очередь на месте событий она заботилась о том, чтобы соблюдался общественный порядок. "Организаторы пикета известны, за нарушение ограничений на собрания они будут призваны к ответственности. Нарушения зафиксированы техническими средствами", - отметили в полиции.

Госполиция отмечает, что пикет в Старой Риге был заявлен до 21:30 и его дальнейшее проведение не было санкционированным.

После 22 часов были замечены провокационные действия отдельных протестующих, однако полиция делала все, чтобы не обострять ситуацию.

Сначала протестующие в 19 часов начали собираться у памятника Свободы, после чего в 20 часов собрались на основную акцию протеста у Рижского замка.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

После этого организаторы направили толпу протестующих к памятнику Свободы, однако люди там не задержались и сразу же двинулись в сторону здания Кабинета министров.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

У здания правительства были скоплены большие силы полиции. Люди местами остановили движение на улицах, однако полиция не реагировала и следила за происходящим.

В 22 часа организаторы сообщили о завершении мероприятия и призвали людей разойтись. Часть протестующих действительно ушла, однако большая часть разбилась на маленькие группы и осталась на бульваре Бривибас и вблизи памятника Свободы.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

По наблюдениям агентства LETA, после завершения мероприятия в автомобиле полиции у здания правительства выбили стекло, однако в этом случае стражи порядка не бросились сразу же в толпу искать виновного. Полицейские осмотрели повреждения и уехали.

Еще в одном случае человек взорвал петарду, а другие зажгли дымовые свечи. Кроме того, напротив здания правительства были замечены несколько человек, справлявших нужду в зеленые насаждения. Встречались и люди, возможно, употреблявшие алкогольные напитки. С отдельными нарушителями полиция провела беседу, но задержаний не наблюдалось.

Был начат и уголовный процесс в связи с хулиганскими действиями - нападением на сотрудника полиции и порчей имущества.

Напомним, около двух тысяч пикетчиков собрались в среду вечером в Старой Риге, чтобы выразить протест против "принудительной вакцинации" от Covid-19.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Количество людей, собравшихся на пикет в центре Риги, превышал максимальное количество, разрешенное в настоящее время, поэтому протестующих контролировало большое количество полицейских, а вокруг замка были уставлены заграждения. Участники пикета не соблюдали дистанцию в два метра и не использовали маски для лица, как того требуют действующие эпидемиологические правила.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"