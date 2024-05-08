ЕС согласовал план использования доходов от российских активов для Украины

Евросоюз сделал очередной шаг в принятии решения об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. В среду, 8 мая, послы стран ЕС на заседании в Брюсселе по итогам продолжавшихся несколько недель консультаций согласовали соответствующий план, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

Проценты от активов РФ пойдут на военную помощь и восстановление Украины

Согласно сообщению, достигнуто принципиальное соглашение по мерам, касающимся доходов от заблокированных активов РФ. Эти деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, ставшей целью российской военной агрессии, а также для обороны этой страны. При этом только в текущем году данная сумма может составить до 3 млрд евро.

Переговоры по этому плану затянулись, в том числе, из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По требованию этих стран достигнута договоренность, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, передает агентство dpa.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы российского Центробанка на общую сумму около 210 млрд евро. Расположенный в Бельгии депозитарий Euroclear сообщил, что в 2023 году на эти деньги получены проценты в размере около 4,4 млрд евро.

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