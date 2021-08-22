Таинственное исчезновение Валентича по-прежнему будоражит умы многих людей. Что это был за описанный Валентичем странный летательный аппарат, о котором у диспетчеров не было никакой информации? Почему пилот не сообщил о своем ожидаемом прибытии в аэропорт пункта назначения - может быть, он вообще не планировал приземляться? Почему на протяжении более 40 лет не удалось найти ни останки Валентича, ни его самолет?

Странные обстоятельства исчезновения молодого пилота, который сам был энтузиастом "летающих тарелок", часто обсуждаются на порталах интересующихся НЛО, однако вместе с тем имеются и глубоко рациональные объяснения.

Встреча с неидентифицированным объектом на высоте 1400 метров