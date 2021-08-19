Госбюджет на 2022 год запланирован с дефицитом 3,8%

На следующей неделе, 24 августа, Кабинет министров рассмотрит ряд вопросов, связанных с бюджетом 2022 года, включая фискальное пространство, бюджетную базу, первоочередные меры, а также результаты пересмотра расходов министерств. Минфин по не предоставляет дополнительной информации по вопросам, которые будут рассматриваться правительством, поскольку они еще обсуждаются.

В то же время Минфин сообщил, что ориентировочное фискальное пространство для дополнительных расходов в 2022 году составляет около 300 млн евро, что может повлиять на бюджетную базу следующих лет.

"В дополнение к этим средствам поддержка может быть оказана также дополнительным инвестиционным проектам с существенным финансовым влиянием в 2022 году, а также, при необходимости, экстренным мерам по борьбе с Covid-19", - отмечает Минфин.

В свою очередь дефицит бюджета в 2022 году планируется на уровне 3,8% от ВВП, если единственными дополнительными расходами будут текущие расходы в рамках фискального пространства. Минфин подчеркивает, что точный размер дефицита бюджета будет определен только на более позднем этапе подготовки бюджета.