Пт, 20.08.2021
Врачи мне сказали, что обычный человек в такой ситуации не выжил бы. Но обычный человек не может поднять 196 килограммов Маттиас Штайнер, тяжелоатлет
Маттиас Штайнер, тяжелоатлет

Помогите придумать имена львятам! Рижский зоопарк приглашает детей поучаствовать в акции

ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs

Рижский зоопарк организует конкурс имен для львят, родившихся в зоопарке 31 мая.

Галерея: Львятам два месяца!

С 19 августа по 9 сентября принять участие в конкурсе идей имен для львят приглашаются дети в возрасте до 12 лет.

У маленьких львенка и львицы будут крестные отцы - министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс и мэр Риги Мартиньш Стакис, которые вместе с авторами самых интересных идей имен для маленьких хищников посетят львят 15 сентября.

Участникам конкурса предлагается отправить рисунки или фотографии маленьких льва, львицы либо всей львиной семьи на адрес электронной почты lauveni@rigazoo.lv, а также предложить наиболее подходящие имена для львят и указать причину, почему именно такие имена были бы наиболее подходящими.

"Лев изображен на гербе Риги с 1347 года, символизируя отвагу, предприимчивость и независимость рижан. Я очень ценю эти качества и уверен, что, наблюдая за тем, как растут львята, будет расти и готовность рижан принимать на себя ответственность и гордость за свой город",

- указал мэр Риги.


НАВЕРХ
Back