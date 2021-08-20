Помогите придумать имена львятам! Рижский зоопарк приглашает детей поучаствовать в акции
Рижский зоопарк организует конкурс имен для львят, родившихся в зоопарке 31 мая.
Рижский зоопарк организует конкурс имен для львят, родившихся в зоопарке 31 мая.
Галерея: Львятам два месяца!
С 19 августа по 9 сентября принять участие в конкурсе идей имен для львят приглашаются дети в возрасте до 12 лет.
У маленьких львенка и львицы будут крестные отцы - министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс и мэр Риги Мартиньш Стакис, которые вместе с авторами самых интересных идей имен для маленьких хищников посетят львят 15 сентября.
Участникам конкурса предлагается отправить рисунки или фотографии маленьких льва, львицы либо всей львиной семьи на адрес электронной почты lauveni@rigazoo.lv, а также предложить наиболее подходящие имена для львят и указать причину, почему именно такие имена были бы наиболее подходящими.
- указал мэр Риги.