Помогите придумать имена львятам! Рижский зоопарк приглашает детей поучаствовать в акции

"Лев изображен на гербе Риги с 1347 года, символизируя отвагу, предприимчивость и независимость рижан. Я очень ценю эти качества и уверен, что, наблюдая за тем, как растут львята, будет расти и готовность рижан принимать на себя ответственность и гордость за свой город",