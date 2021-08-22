СФД: экономика хорошо функционирует благодаря господдержке в период кризиса Covid-19

СФД отмечает, что большинство программ государственной помощи для смягчения кризиса прекращено.

При этом совет отмечает, что в этом году наибольшую поддержку - 534 млн евро - предприятия получили в виде грантов на оборотные средства, а также значительное финансирование - 509 млн евро - получили жители в виде различных пособий. Сектор здравоохранения получил 464 млн евро.

Совет ранее заявлял, что действия правительства по разработке мер поддержки во время второй волны Covid-19 несколько запоздали, а позже стали чрезмерны и менее целенаправлены. В то же время СФД подчеркивает, что меры поддержки достигли своих целей и что экономика в настоящее время функционирует хорошо, в основном благодаря государственной помощи, о чем свидетельствуют последние статистические данные.

СФД также приветствует работу правительства по поэтапному отказу от мер поддержки и возвращению к устойчивой бюджетной модели.

В то же время Совет призывает правительство сохранять финансовую ответственность и, если позволяет эпидемиологическая ситуация, еще больше сократить количество инструментов поддержки.