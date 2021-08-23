Кто и как изобрел карандаш?

До изобретения карандаша люди писали при помощи стилосов, которые существовали еще со времен Древнего Рима. Некоторые из этих стилосов были изготовлены из метала и с помощью них можно было писать, например, на папирусе. Другие стилосы были изготовлены из свинца - такими пользовались вплоть до 16 века. Если материал, из был сделан стилос не писал - надписи им просто царапали.

Многие современные письменные принадлежности были созданы, благодаря небольшой удаче и оригинальности. В 1564 году под одним упавшим деревом были найдены большие запасы графита, который оказался очень ценным минералом. В отличие от свинца графит на бумаге оставлял темно-серые, почти металлические следы. Хотя графит и состоит практически из углерода, многие полагали, что это свинец.

Как сообщается в издании NPR, первый чертеж прототипа карандаша в 1565 году создал швейцарский ученый-энциклопедист Конрад Геснер. На рисунке он изобразил кусок графита, вставленный в дерево. Иллюстрация стала популярной во всем мире, однако лишь в 18 веке в мире появился тот самый карандаш, который мы знаем сегодня.

Конрад Геснер ФОТО: Wikimedia Commons

В конце 18 века карандаш был усовершенствован. Свою версию карандаша в конце концов создал Николя Жак Конте, смешав дешевый графит с глиной. Полученная масса в последствии была сформирована в виде брусков и была обработана повышенными температурами