Госдолг в будущем году может достичь 50% от ВВП
Согласно макроэкономическим прогнозам, подготовленным Министерством финансов, государственный долг в 2022 году может достичь 50% валового внутреннего продукта (ВВП).
Согласно макроэкономическим прогнозам, подготовленным Министерством финансов, государственный долг в 2022 году может достичь 50% валового внутреннего продукта (ВВП).
По данным Министерства финансов, к концу этого года общий государственный долг прогнозируется на уровне 49,6% ВВП или 15,56 млрд евро. В свою очередь, в 2022 году при неизменной политике госдолг может составить 50% ВВП или 17,015 млрд евро.
По информации Минфина, в 2023 году планируется сократить госдолг до 48,1% ВВП в конце года, а в конце 2024 года он может составить 47,6% ВВП.
В то же время допускается сценарий, что в случае новой волны Covid-19 или необходимости в дополнительных инвестиционных кредитах уровень государственного долга может превысить 50% ВВП.
Уже сообщалось, что расходы консолидированного государственного бюджета в 2022 году запланированы в размере 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. В свою очередь, общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году при разработке среднесрочного бюджета.