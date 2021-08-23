Госдолг в будущем году может достичь 50% от ВВП

По данным Министерства финансов, к концу этого года общий государственный долг прогнозируется на уровне 49,6% ВВП или 15,56 млрд евро. В свою очередь, в 2022 году при неизменной политике госдолг может составить 50% ВВП или 17,015 млрд евро.

По информации Минфина, в 2023 году планируется сократить госдолг до 48,1% ВВП в конце года, а в конце 2024 года он может составить 47,6% ВВП.

В то же время допускается сценарий, что в случае новой волны Covid-19 или необходимости в дополнительных инвестиционных кредитах уровень государственного долга может превысить 50% ВВП.