Еврейская община может получить 40 млн евро в виде компенсации за потерянную недвижимость

Девять депутатов от нескольких партий проголосовали за дальнейшее продвижение законопроекта, а двое депутатов Национального объединения (НО) проголосовали против. Александр Кирштейнс из НО попросил неделю времени, чтобы обсудить этот вопрос во фракции и на заседании коалиционных партий, но его предложение было отклонено.

Срок подачи предложений к законопроекту - один месяц.

На заседании комиссии заместитель председателя Совета еврейских общин Латвии Дмитрий Крупников заявил, что недавно отмечались годовщины ряда исторических событий, в том числе основания Рижского гетто, которое стало одним из шагов, предпринятых для уничтожения латвийской еврейской общины во время нацистской оккупации.

По словам Крупникова, единственными виновниками сложившейся ситуации являются две оккупационные власти- советская и нацистская. С учетом того, что два года назад рассматриваемый законопроект подвергся критике, в него были внесены изменения.

Он выразил надежду, что законопроект позволит перевернуть эту страницу истории, и нужно говорить о жесте доброй воли, а не компенсации.

Крупников также уточнил, что компенсация выплачивается за историческую и религиозную собственность, а не за магазины или фабрики.

Руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис отметил, что вопрос имеет давнюю историю, и его несколько раз уже пытались рассматривать в Сейме. От оккупационных режимов пострадали все жители Латвии, в том числе латыши, однако еврейская община была целенаправленно уничтожена, потеряв 90% своих членов. Следовательно, потери еврейской общины отличаются от потерь других этнических групп, сказал он.

Депутат Кирштейнс со своей стороны заявил, что от России следует потребовать выплаты компенсации за гибель представителей еврейской общины в советских концлагерях.