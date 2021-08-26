Рейрс: ситуация с государственным бюджетом хорошая

"Если мы посмотрим на данные за первое полугодие и июль, то ситуация с бюджетом хорошая. Поступления почти на 6% выше, чем за тот же период прошлого года, и на 1,7% больше запланированных", - сказал Рейрс, добавив, что первые три месяца этого года были плохими, в бюджете был дефицит.

Министр также заявил, что с учетом доли вакцинированного населения в случае новой вспышки Covid-19 экономику Латвии закрывать не стоит. "Уже 47% населения Латвии вакцинировано. Думаю, поэтому мы не закроем экономику, а сделаем это только в самой критической ситуации", - сказал Рейрс.

По информации Госказны, в 2021 году поступления госбюджета запланированы в размере 9,629 млрд евро, тогда как за семь месяцев этого года поступления в госбюджет составили 6,08 миллиарда евро.