В Латвии может подорожать кабельное телевидение

"Часть электроэнергии - не самая малая составляющая часть всей услуги, поэтому вырастет и абонентная плата", - сказал Муулс.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию также повлияет и на само использование телевизоров. "Это означает, что снова могут быть какие-то отказы только потому, что для этих людей услуга стала слишком дорогой", - сказал Муулс.

В то же время он отметил, что пока что это все только "гадание на будущее".