Вс, 29.08.2021
Мы должны стоять на своей позиции. Это позиция международного права. И мы не можем уйти с этой позиции. Президент Эгил Левитс о переговорах с Владимиром Путиным
Президент Эгил Левитс о переговорах с Владимиром Путиным
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В Латвии может подорожать кабельное телевидение

Иллюстративное фото ФОТО: DC Studio, Shutterstock.

В Латвии из-за роста цен на электроэнергию могут вырасти и расходы на услуги кабельного телевидения, заявил агентству LETA председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Муулс.

"Часть электроэнергии - не самая малая составляющая часть всей услуги, поэтому вырастет и абонентная плата", - сказал Муулс.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию также повлияет и на само использование телевизоров. "Это означает, что снова могут быть какие-то отказы только потому, что для этих людей услуга стала слишком дорогой", - сказал Муулс.

В то же время он отметил, что пока что это все только "гадание на будущее".

Члены LEKA - коммерсанты электронных связей и частные лица, которые хотят сделать личный вклад в сферу. Цель ассоциации - способствование развитию сферы электронных коммуникаций, представление интересов членов общества в отношениях с международными организациями, латвийскими государственными и общественными структурами, а также коммерческими структурами.


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