Дефицит бюджета достиг 6,8% от ВВП
В августе этого года дефицит бюджета достиг 6,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщили агентству LETA в Минфине.
В августе этого года дефицит бюджета достиг 6,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщили агентству LETA в Минфине.
Согласно расчетам Минфина, дефицит составил 2,1 млрд евро.
При расчете дефицита Минфин учитывал оказываемую государством поддержку во время кризиса из-за Сovid-19, в том числе продление сроков уплаты налогов, использование лимита ссуд для самоуправлений и программы поддержки Altum.
По расчетам министерства, в этом году объем утвержденной поддержки для преодоления кризиса из-за Covid-19 составит 3,2 млрд евро, или 10,2% от ВВП.
Также в Минфине отметили, что актуализированный прогноз бюджетного дефицита на 2021 год составляет 9,3% от ВВП, что в основном будет обусловлено дополнительными расходами на меры поддержки предприятий и населения.