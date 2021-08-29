Дефицит бюджета достиг 6,8% от ВВП

Согласно расчетам Минфина, дефицит составил 2,1 млрд евро.

При расчете дефицита Минфин учитывал оказываемую государством поддержку во время кризиса из-за Сovid-19, в том числе продление сроков уплаты налогов, использование лимита ссуд для самоуправлений и программы поддержки Altum.

По расчетам министерства, в этом году объем утвержденной поддержки для преодоления кризиса из-за Covid-19 составит 3,2 млрд евро, или 10,2% от ВВП.