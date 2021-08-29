Вс, 29.08.2021
В общем процессе - передаче образцов школам, раздаче, сборе образцов, передаче лабораториям для анализа - проблемы констатированы в нескольких ситуациях. Оскар Шнейдерс, представитель Минздрава
Оскар Шнейдерс, представитель Минздрава

Дефицит бюджета достиг 6,8% от ВВП

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В августе этого года дефицит бюджета достиг 6,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщили агентству LETA в Минфине.

Согласно расчетам Минфина, дефицит составил 2,1 млрд евро.

При расчете дефицита Минфин учитывал оказываемую государством поддержку во время кризиса из-за Сovid-19, в том числе продление сроков уплаты налогов, использование лимита ссуд для самоуправлений и программы поддержки Altum.

По расчетам министерства, в этом году объем утвержденной поддержки для преодоления кризиса из-за Covid-19 составит 3,2 млрд евро, или 10,2% от ВВП.

Также в Минфине отметили, что актуализированный прогноз бюджетного дефицита на 2021 год составляет 9,3% от ВВП, что в основном будет обусловлено дополнительными расходами на меры поддержки предприятий и населения.


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