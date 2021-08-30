В следующем году планируется рост экономики в размере 5%

Дефицит государственного бюджета при неизменном сценарии политики правительства в среднесрочной перспективе прогнозируется соответственно в размере 2,9% от ВВП в 2022 году, и соответственно 1,2% от ВВП в 2023 году и 0,3% от ВВП в 2024 году. С учетом прогнозов ВВП, баланса бюджета и значительного роста объемов займов для финансирования мер поддержки, общий государственный долг при неизменной политике правительства прогнозируется в объеме 50% от ВВП в 2022 году, 48,1% от ВВП в 2023 году и 47,6% от ВВП в 2024 году.

В условиях высокой неопределенности Министерство финансов помимо базового сценария разработало также пессимистический сценарий (сценарий “третей волны” Covid-19), в котором упоминается, что при новой мощной волне заболеваемости и новом введении мер по ограничению вируса рост ВВП может быть ниже базового сценария, предусматривающего, что экономика дальше будет развиваться без значительных ограничений. В сценарии воздействия “третей волны” Covid-19 потребительские настроения ухудшаются, частное потребление существенно притормаживается, снижаясь до уровня конца 2020 года. В свою очередь на рынке труда предполагается несколько более значительное сокращение количества занятых в течение 2021 года, если в четвертом квартале деятельность ряда отраслей будет приостановлена из-за ограничений в связи с Covid-19.

В результате в целом в 2021 году рост ВВП сократился бы до 3%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в соответствии с базовым сценарием. В свою очередь это создало бы более низкую базу для 2022 года, и рост ВВП составил бы только 2,5% или был бы на 2,5 процентных пункта меньше, чем в соответствии с базовым сценарием. В 2023–2024 годах рост сохранился бы на уровне базового сценария или в размере 3,4%. Под влиянием более медленного роста в последующие годы поступления в бюджет по сравнению с базовым сценарием сократились бы, и в целом общий дефицит государственного бюджета в 2022 году вырос бы до 4,0% от ВВП, в 2023 году до 2,2% от ВВП и в 2024 году до 1,3% от ВВП.

В плане фискальной политики следующий год, так же как 2021 год, будет отличаться тем, что в Европейском Союзе (ЕС) для стран-участниц ЕС будет действовать право отступить от правила ограничений бюджетного дефицита. В то же время национальные экономики восстанавливаются после кризиса Covid-19, и в рекомендациях по фискальной политике на 2022 год Европейская Комиссия (ЕК) установила принципы, которые следует соблюдать в ходе разработки бюджета на 2022 год. По мере необходимости будет позволено занимать финансовые ресурсы для финансирования чрезвычайных мер в связи с Covid-19, необходимо также поддерживать и поощрять общественные инвестиции, что в 2022 году также допустимо делать за счет роста дефицита. В отношении остальных расходов следует контролировать, чтобы их рост не опережал экономический рост.

С учетом сказанного, важно, что рост государственного долга в условиях кризиса Covid-19 соответствует глубине кризиса, и в посткризисный период при неизменной фискальной политике государственный долг снизился бы довольно быстро, чтобы во время следующего кризиса можно было увеличить его на благоприятных

условиях финансирования. В данном контексте важно, чтобы рост очередных расходов на новые приоритеты бюджета удерживал бы государственный долг в пределах ниже 51% от ВВП, позволяя превысить его только инвестициям и связанным с кризисом Covid-19 чрезвычайным мерам.

С учетом этих соображений фискальное пространство бюджета на 2022 год для новых приоритетов политики, требующих дополнительных очередных расходов, составляет 302 млн евро. В дополнение к этому пространству возможна поддержка инвестиционных проектов и по мере необходимости финансирование связанных с кризисом Covid-19 чрезвычайных мер. При таком фискальном пространстве дефицит государственного бюджета в 2022 году достиг бы 3,8% от ВВП, в 2023 году 2,1% от ВВП и в 2024 году 1,1% от ВВП.