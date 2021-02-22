“Olainfarm” расширяет свою предпринимательскую деятельность в Украине

“Прямой доступ на рынок сбыта позволяет нам длительное время сохранять сильное влияние в Украине и открывает новые возможности для роста. Чтобы добиться успеха, необходимо учитывать мнения клиентов и потребности отрасли здравоохранения, особенно в это время, когда коммуникация происходит почти исключительно в цифровой среде. Так мы сохраняем тесный диалог с покупателями и клиентами, что помогает удовлетворять их желания и потребности. Присутствие в 14 крупных городах является важным стратегическим элементом, который соответствует нашей миссии - предоставлять высококачественные продукты, улучшающие качество жизни людей”, - говорит Елена Бушберга, член правления и исполнительный директор АО “Olainfarm”.