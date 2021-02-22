Пн, 22.02.2021
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Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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Контент-маркетинг

“Olainfarm” расширяет свою предпринимательскую деятельность в Украине

ФОТО: Publicitātes foto

Olainfarm” расширяет маркетинговую команду и возобновляет свою бизнес-модель, создав полностью функционирующее представительство в Украине. До 25 профессиональных сотрудников “Olainfarm” обеспечивают полноценное присутствие в 14 городах, включая стратегически важные - Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Львов. Увеличение мощности способствует усилению регионального присутствия компании, реализовав во второй половине 2020 года успешную кампанию, достигнув 63 000 специалистов здравоохранения и около 100 000 цифровых контактов. Существующая юридическая структура является основой для трансформации маркетинговой модели в Украине.

 “Прямой доступ на рынок сбыта позволяет нам длительное время сохранять сильное влияние в Украине и открывает новые возможности для роста. Чтобы добиться успеха, необходимо учитывать мнения клиентов и потребности отрасли здравоохранения, особенно в это время, когда коммуникация происходит почти исключительно в цифровой среде. Так мы сохраняем тесный диалог с покупателями и клиентами, что помогает удовлетворять их желания и потребности. Присутствие в 14 крупных городах является важным стратегическим элементом, который соответствует нашей миссии - предоставлять высококачественные продукты, улучшающие качество жизни людей”, - говорит Елена Бушберга, член правления и исполнительный директор АО “Olainfarm”.

ФОТО: Publicitātes foto

Интерес клиентов к основным продуктам “Olainfarm” был оценен во второй половине 2020 года в рамках проекта многоканального маркетинга, который в позволил актуализировать в медицинской отрасли пять ведущих продуктов компании (Etacizin, Noophen, Adaptol, Furamag, Neiromedin). Всего в проекте участвовало 63 000 специалистов здравоохранения (гинекологи, урологи, кардиологи, неврологи, семейные врачи). Они были вовлечены через телефонные разговоры, письменное общение и образовательные мероприятия на онлайн-платформе. Проект показал большой интерес и вовлеченность в общение, что способствовало принятию положительного решения о расширении бизнеса в Украине.

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