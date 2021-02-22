“Olainfarm” расширяет свою предпринимательскую деятельность в Украине
“Olainfarm” расширяет маркетинговую команду и возобновляет свою бизнес-модель, создав полностью функционирующее представительство в Украине. До 25 профессиональных сотрудников “Olainfarm” обеспечивают полноценное присутствие в 14 городах, включая стратегически важные - Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Львов. Увеличение мощности способствует усилению регионального присутствия компании, реализовав во второй половине 2020 года успешную кампанию, достигнув 63 000 специалистов здравоохранения и около 100 000 цифровых контактов. Существующая юридическая структура является основой для трансформации маркетинговой модели в Украине.