Как избавиться от храпа?

Несмотря на то, что перед сном в семье царила гармония и теплые чувства, утром партнер кажется невыспавшимся и обиженным. Что случилось? Возможно, причиной этого является храп во сне, из-за которого ночь становится беспокойной для другого человека. Храп мешает качественно выспаться как вам, так и окружающим – не позволяйте ему разрушить ваши отношения и хороший сон! Узнайте, что вызывает храп, какие средства могут помочь предотвратить его и как улучшить сон!
Громкая вибрация
Во время сна мышцы расслабляются - это касается и мускулатуры дыхательных путей. Храп возникает, когда верхние дыхательные пути слишком узки, а поток воздуха в носу и рту нарушен, ограничен, становится турбулентным. Это заставляет окружающие ткани вибрировать, создавая шум. Это чаще встречается у людей с избыточным весом, поскольку жир также скапливается на языке и вокруг дыхательных путей, еще больше сужая их в расслабленном состоянии. Кажется, что храп более характерен для мужчин (а мужчин он поражает почти в два раза чаще, что объясняется физиологическими особенностями анатомии верхних дыхательных путей и способа отложения жира), но от него не застрахованы женщины и даже дети.
Некоторые исследования показывают, что более 10% детей храпят по ночам – в этом нет ничего необычного. Примерно у 1–3% детей храп может быть признаком какого-либо более серьезного заболевания. Храп у молодых пациентов может быть вызван, например, увеличением миндалин и аденоидов. Если ваш ребенок регулярно громко храпит - рекомендуется проконсультироваться с врачом или педиатром!
После менопаузы у женщин меняется гормональный фон, что также способствует расслаблению мышц дыхательных путей, тем самым увеличивая вероятность появления храпа и риска развития апноэ во сне. Давно замечено, что частота и интенсивность храпа увеличиваются с возрастом у представителей обоих полов.
Факторы, вызывающие храп
Важно, в какой позе вы спите. В положении лежа на спине основание языка и мягкое небо расслабляются, прижимаясь к задней стенке горла и, тем самым вызывая вибрирующий звук. Выбирайте положение лежа на боку, поскольку оно уменьшает сдавление дыхательных путей и облегчает дыхание!
За храпом может стоять множество факторов, и они имеют тенденцию сочетаться и дополнять друг друга. Вот основные из них:
- искривленная носовая перегородка, ограничивающая поток воздуха через нос – исправить это можно только хирургическим путем
- пониженный тонус мышц горла (чаще наблюдается у пожилых людей)
- увеличенные миндалины, особенно у детей
- маленькая челюсть или неправильный прикус
- заложенность носа, например, из-за аллергии или простуды, полипов в носу, синусита
- прием алкоголя или лекарств, которые вызывают сонливость и еще больше расслабляют мышцы
- курение
Как предотвратить храп
Многие люди хотят предотвратить раздражающий, а иногда даже невыносимый храп своего партнера по ночам. Также многим хотелось бы просто перестать храпеть по ночам, вместо того, чтобы утром оправдываться словами «Я не могу это контролировать!» Это совсем не так, с этим можно что-то сделать! Существует несколько способов предотвращения храпа – от изменения образа жизни до безрецептурных лекарств и соответствующих медицинских устройств (муфт), специальных подушек, терапии положительным давлением. Однако сначала врачи рекомендуют ввести некоторые важные изменения в образе жизни, чтобы уменьшить храп и снизить риск развития обструктивного апноэ во сне:
- избавиться от лишнего веса
- бросить курить
- снизить количество потребляемого алкоголя
- лечить симптомы аллергии
Мелатонин – для хорошего сна!
Мелатонин - это естественный гормон сна, который помогает заснуть и предотвращает беспокойный сон, таким образом помогая как храпящему, так и тому, кто спит с ним рядом.
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Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.