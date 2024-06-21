Как избавиться от храпа?

Во время сна мышцы расслабляются - это касается и мускулатуры дыхательных путей. Храп возникает, когда верхние дыхательные пути слишком узки, а поток воздуха в носу и рту нарушен, ограничен, становится турбулентным. Это заставляет окружающие ткани вибрировать, создавая шум. Это чаще встречается у людей с избыточным весом, поскольку жир также скапливается на языке и вокруг дыхательных путей, еще больше сужая их в расслабленном состоянии. Кажется, что храп более характерен для мужчин (а мужчин он поражает почти в два раза чаще, что объясняется физиологическими особенностями анатомии верхних дыхательных путей и способа отложения жира), но от него не застрахованы женщины и даже дети.