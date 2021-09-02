Кирсис: Исчезает надежда на то, что водородные троллейбусы будут качественным видом транспорта

"В рамках экспериментального проекта Rīgas satiksme было закуплено десять водородных троллейбусов и установлена ​​зарядная станция. К сожалению, три или четыре троллейбуса регулярно находились в ремонте. Каждый день теряется надежда на качество такого вид транспорта", - сказал Кирсис.

Однако он добавил, что в обозримом будущем будут предлагаться новые пассажирские поезда, которые будут интегрированы в схему Rīgas satiksme.

"Маршрутную сеть необходимо реорганизовать, потому что, если некоторые пассажиры выберут в качестве приоритета железнодорожные перевозки, поток людей на городских видах транспорта сократится.

Возможно, потребуется оптимизация сети, потому что не будет необходимости в таком количестве столько автобусов, троллейбусов, других транспортных средств", - сказал он.

Однако он не отрицает необходимости развития городского общественного транспорта. В ходе опроса, проведенного в этом году, в котором можно было выбрать несколько вариантов ответа, 60% рижан указали, что они используют общественный транспорт для поездок на большие расстояния, 43% ходят пешком, а 53% водят личный автомобиль, 16% - ездят на велосипеде, 14% - ездят на такси, 4% используют электросамокат или другие средства передвижения, а 2% используют общественный автомобиль.

Среди рижан растет число автовладельцев, к ним добавляются и те, кто живет в Пиериге (также в Огре, Тукумсе, Айзкраукле), которые едут в столицу на работу на машине.

Rīgas satiksme в декабре прошлого года ввела в эксплуатацию станцию ​​производства, заправки и хранения водорода, расположенную в Риге, на Виенибас гатве 6, рядом со 2-м троллейбусным парком. Станция заработала в начале 2020 года и была доступна как для заправки в общественном транспорте, так и для общественного пользования.

Кроме того, в рамках проекта Rīgas satiksme также получило 10 троллейбусов с водородным двигателем, которые прошли соответствующую сертификацию и все испытания перед приемкой.

Водородные электромобили с одной зарядкой могут проехать от 300 до 400 километров, троллейбусы без контактной сети с одной зарядкой могут проехать до 200 километров, а легкие пассажирские водородные электромобили могут проехать около 600 километров.