Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
2

Президент: Европе нельзя уступать под созданным Беларусью давлением мигрантов

ФОТО: Valdas Kopustas

Европе нельзя уступать под созданным Беларусью давлением мигрантов на восточную границу, так как в противном случае этому потоку не будет конца, заявил утром в пятницу в интервью телеканалу TV3 президент Эгил Левитс.

Левитс повторно отметил, что против Латвии направлен метод гибридной войны с использованием мигрантов. Пока что латвийская погранохрана с ситуацией удачно справляется, отметил он, сообщает агентство LETA.

Президент отметил, что Латвия объясняет ситуацию своим союзникам, и он считает, что среди них начинает царить все большее понимание того, что эскалации ситуации допускать нельзя, так как в противном случае можно ожидать похожих сценариев и у других границ Евросоюза.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

В целом с 10 августа предотвращены попытки коло 850 человек пересечь государственную границу.

Как отмечают латвийские, литовские и польские должностные лица, давление мигрантов на границу организует Беларусь, таким образом против этих стран ведется гибридная война.


НАВЕРХ
Back