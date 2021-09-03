Президент: Европе нельзя уступать под созданным Беларусью давлением мигрантов

Левитс повторно отметил, что против Латвии направлен метод гибридной войны с использованием мигрантов. Пока что латвийская погранохрана с ситуацией удачно справляется, отметил он, сообщает агентство LETA.

Президент отметил, что Латвия объясняет ситуацию своим союзникам, и он считает, что среди них начинает царить все большее понимание того, что эскалации ситуации допускать нельзя, так как в противном случае можно ожидать похожих сценариев и у других границ Евросоюза.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

В целом с 10 августа предотвращены попытки коло 850 человек пересечь государственную границу.