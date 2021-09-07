Новые вакансии: аэропорт "Рига" планирует принять на работу более 200 сотрудников

Председатель правления аэропорта Лайла Одиня отметила, что в августе количество обслуженных пассажиров в Рижском аэропорту достигло почти половины докризисных показателей, а количество рейсов, запланированных авиакомпаниями на зимний сезон, приближается к уровню 2019 года.

"Для реализации планов развития компании нам в дальнейшем понадобятся сотрудники. В аэропорту продолжается работа как над проектом нового пассажирского терминала, так и над развитием центра обслуживания грузов RIX Cargo City, поэтому работа в аэропорту знаменует рост и развитие возможностей как для нынешних, так и для будущих сотрудников", - пояснила Одиня.

В аэропорту отметили, что осенью, с открытием базы в Риге, сеть полетов расширит ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, а с января аэропорт полностью возьмет на себя наземное обслуживание латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

"Таким образом, даже если из-за влияния Covid-19 количество рейсов осенью и зимой будет меньше, чем запланировано в настоящее время, аэропорту потребуется дополнительный персонал", - пояснили в аэропорту.

Готовясь к обслуживанию растущего числа пассажиров и рейсов, аэропорт "Рига" приглашает на работу как бывших, так и новых сотрудников.

В настоящее время компания предлагает работу по примерно 40 различным вакансиям, но в ближайшем будущем будет объявлено о еще большем количестве вакансий.

В настоящее время наибольшее количество вакансий приходится на должности агента по обслуживанию воздушных судов и инспектора авиационной безопасности.

В аэропорту рассказали, что всех желающих приглашают на день открытых дверей 16 сентября, где будет возможность узнать о профессии агента по обслуживанию воздушных судов.

В настоящее время в 14 структурных отделах Рижского аэропорта работает более 1000 сотрудников.

За семь месяцев текущего года в аэропорту "Рига" обслужено 703 400 пассажиров, что на 53,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Также аэропорт обслужил почти 15 800 рейсов, что на 28,6% меньше, чем за семь месяцев прошлого года, и 14 300 тонн грузов, что на 20% больше.