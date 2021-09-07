Стипендии студентов увеличат с 99,6 до 200 евро в месяц

Министерство образования и науки планирует израсходовать на эти цели 2,04 млн евро. Средства для выплаты стипендий будут получены за счет перераспределения между бюджетными программами.

Министерству образования из общего объема финансирования будет выделено 1 443 508 евро, Министерству здравоохранения - 254 411 евро, Министерству земледелия - 202 387 евро, Министерству культуры - 138 040 евро, Министерству благосостояния - 1654 евро.

Минобразования подготовило поправки к правилам Кабинета министров о стипендиях, предусматривающие их повышение, поскольку все еще существует риск того, что из-за социально-экономического кризиса, вызванного Covid-19, большое количество студентов может бросить учебу из-за снижения доходов их семей и самих студентов.

Как пояснили в министерстве, нынешней стипендии в размере 99,60 евро может быть недостаточно для удержания в высших учебных заведениях лучших студентов, а также размер стипендии не пересматривался более 10 лет. До сих пор реальным решением было трудоустройство студентов параллельно с обучением, но из-за социально-экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, эти возможности уменьшились.

Проект предусматривает увеличение размера установленной в настоящее время минимальной ежемесячной стипендии с 99,60 евро до 200 евро на период с 1 сентября по 31 декабря 2021/2022 учебного года.

Проект предусматривает, что министерство распределит дополнительное финансирование в размере 2,04 миллиона евро пропорционально количеству бюджетных мест в 2021 году между вузами и колледжами, которые подчиняются Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству земледелия, Министерству культуры, и частными высшими учебными заведениями.

Новые правила не будут применяться к высшим учебным заведениям в введении Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

На заседании правительства во вторник президент Латвийского объединения студентов (LSA) Кристафер Зейлюкс отметил, что стипендия в размере 200 евро должна сохраняться до конца 2022 года, потому что начало учебного года у студентов разное, и есть студенты, которые начнут учебный год только в январе. Следовательно, эти студенты могут не получить увеличенную стипендию.

По словам Зейлюкса, это исторический момент, потому что студенты очень долго жили на стипендию в размере 99,6 евро.