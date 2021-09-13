Пн, 13.09.2021
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Томас Бирн, госминистр Ирландии по делам Европы
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В Риге пройдет пикет против убийства животных ради получения продуктов питания

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В среду, 15 сентября, у здания Сейма в Риге планируется пикет защитников животных, которые будут протестовать против убийства животных ради получения продуктов питания, сообщает агентство LETA.

В рамках пикета в импровизированных клетках будут находиться одетые в костюмы свиней и куриц люди. По словам организаторов, это позволит понять, в насколько нечеловечных или скотских условиях содержатся животные, чтобы их безжалостно убили и потом съели.

"Ежегодно в Латвии убивается 700 тысяч свиней и более 21 миллиона кур", - отметил организатор акции протеста Ренарс Атопкинс.

Группа активистов решила обратить внимание Сейма на эту проблему, призвав запретить в Латвии выращивать свиней и кур на питание.

"Нужно сделать все, чтобы не допустить попадания замученных в клетках свиных пятаков на тарелки", - отметили организаторы акции.


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