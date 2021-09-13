В Риге пройдет пикет против убийства животных ради получения продуктов питания

В рамках пикета в импровизированных клетках будут находиться одетые в костюмы свиней и куриц люди. По словам организаторов, это позволит понять, в насколько нечеловечных или скотских условиях содержатся животные, чтобы их безжалостно убили и потом съели.

"Ежегодно в Латвии убивается 700 тысяч свиней и более 21 миллиона кур", - отметил организатор акции протеста Ренарс Атопкинс.

Группа активистов решила обратить внимание Сейма на эту проблему, призвав запретить в Латвии выращивать свиней и кур на питание.