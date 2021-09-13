Пн, 13.09.2021
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В аэропорту "Рига" появились линии самообслуживания для сдачи багажа

ФОТО: Publicitātes foto

Аэропорт "Рига" инвестировал 230 000 евро в четыре линии самообслуживания для сдачи багажа, сообщает агентство LETA.

В аэропорту указали, что возможность использовать новую услугу своим пассажирам начала предлагать авиакомпания airBaltic, однако в будущем эту услугу смогут предложить и другие работающие в аэропорту авиакомпании.

Представители аэропорта отмечают, что новые линии сделают процесс сдачи багажа гораздо более удобным и быстрым.

Время обслуживания одной сумки на такой линии занимает примерно минуту, таким образом, в течение часа на линии возможно обслужить примерно 60 единиц багажа.

Галерея: Линия самообслуживания для сдачи багажа

Новые места сдачи багажа находятся в зале вылета у регистрационных столов №8-11, там багаж могут сдать пассажиры airBaltic, которые уже зарегистрировались на полет онлайн или в киоске самообслуживания аэропорта и получили посадочный талон.

В местах самообслуживания нельзя зарегистрировать нестандартный багаж, например, детскую коляску, спортивную экипировку, багаж, превышающий допустимый вес и тому подобное.


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