В аэропорту "Рига" появились линии самообслуживания для сдачи багажа

В аэропорту указали, что возможность использовать новую услугу своим пассажирам начала предлагать авиакомпания airBaltic, однако в будущем эту услугу смогут предложить и другие работающие в аэропорту авиакомпании.

Представители аэропорта отмечают, что новые линии сделают процесс сдачи багажа гораздо более удобным и быстрым.

Время обслуживания одной сумки на такой линии занимает примерно минуту, таким образом, в течение часа на линии возможно обслужить примерно 60 единиц багажа.

Галерея: Линия самообслуживания для сдачи багажа

Новые места сдачи багажа находятся в зале вылета у регистрационных столов №8-11, там багаж могут сдать пассажиры airBaltic, которые уже зарегистрировались на полет онлайн или в киоске самообслуживания аэропорта и получили посадочный талон.