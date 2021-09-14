Больше всего новых случаев Covid-19 - в Риге и Кулдигском крае

Так, в Риге констатированы 156 новых заболевших, а за 14 дней кумулятивное число заболевших в столице составляет 1547 человек.

В Кулдигском крае за последние сутки выявлено 25 новых случаев Covid-19, в Юрмале - 20, в Резекненском крае - 19, в Резекне - 18, в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число зараженных. Десять и более заболевших выявлены в 12 самоуправлениях.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 1457, в Валмиерском крае - 257, в Даугавпилсе - 223, в Екабпилсском крае - 208, в Талсинском крае - 193, в Елгаве - 153, в Ропажском крае - 143 жителя.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на данный момент составляет 272,1 случая на 100 000 жителей.

В 18 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 460 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 354 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 106 человек были вакцинированы.