Цены на топливо в Балтии: в Риге растут, в Вильнюсе падают
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли, в Вильнюсе - снизились, а в Таллинне не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли, в Вильнюсе - снизились, а в Таллинне не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.
На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки выросла на 2,8% - до 1,364 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 3% до 1,264 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,2% до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 0,2% до 1,206 евро за литр.
На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена на бензин 95-й марки составляла 1,459 евро, на дизельное топливо - 1,249 евро за литр.
Цена автогаза в Риге повысилась на 1,8% до 0,697 евро за литр, в Вильнюсе - на 1,5% до 0,687 евро за литр. В Таллине автогаз подешевел на 2,8% до 0,7 евро за литр.