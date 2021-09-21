Полиция доставила домой ребенка, который заснул в автобусе и проехал свою остановку

В Энгурской волости Тукумского края на дороге у Слока - Талси на остановке у мельницы Риделю в 21 час водитель автобуса Mercedes Benz констатировал, что мальчик 2008 года рождения должен был выйти в Лапмежциемсе, чтобы попасть домой, однако заснул и заехал слишком далеко.