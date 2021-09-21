Полиция доставила домой ребенка, который заснул в автобусе и проехал свою остановку
В воскресенье Госполиция по просьбе водителя автобуса доставила домой ребенка, который заснул и проехал свою остановку, сообщает агентство LETA.
В воскресенье Госполиция по просьбе водителя автобуса доставила домой ребенка, который заснул и проехал свою остановку, сообщает агентство LETA.
В Энгурской волости Тукумского края на дороге у Слока - Талси на остановке у мельницы Риделю в 21 час водитель автобуса Mercedes Benz констатировал, что мальчик 2008 года рождения должен был выйти в Лапмежциемсе, чтобы попасть домой, однако заснул и заехал слишком далеко.
Водитель автобуса незамедлительно связался с сотрудниками Госполиции, которые прибыли на указанную остановку и доставили ребенка домой. Мальчик оставил свой мобильный телефон дома и не смог связаться с родителями.
Стражи порядка выражают благодарность пассажирам автобуса, которые успокаивали и эмоционально поддерживали мальчика, а также водителю автобуса.