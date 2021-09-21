В приложении Waze появится новая информация о латвийских дорогах

Статистика обо всех зарегистрированных ДТП обобщается на онлайн-карте LTAB и позволяет детально оценить наиболее опасные точки, где происходят ДТП, по количеству, последствиям (объем причиненного ущерба), а также месту и времени аварии.

"ГАО Latvijas Valsts ceļi тоже обобщает и создает так называемую "карту черных точек", идентифицируя места, где происходят ДТП с тяжелыми последствиями. Однако эта карта не включает в себя многие места, где случаются ДТП с легкими последствиями, но зато происходят они гораздо чаще. Например, можно упомянуть так называемое Мукусальское кольцо, перекресток улицы Тирайнес и Виенибас гатве в Риге, а также многие другие места в Латвии", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Обобщенная статистика LTAB свидетельствует, что в некоторых из этих мест каждую неделю происходит вплоть до 10 ДТП, которые, как правило, связаны с невнимательностью автоводителей, совершающих непродуманные маневры, легкомыслием и недостатком концентрации за рулем автомобиля, а также с другими факторами, которые можно предотвратить, своевременно предупредив водителей о том, что нужно быть внимательнее.

ФОТО: Пресс-фото