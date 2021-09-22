Российский интернет-магазин Wildberries объявил о начале работы в Латвии

"Мы рады предложить нашим новым покупателям из Латвии, Литвы и Эстонии широкий спектр уникальных продуктов как в премиальном, так и в массовом сегменте, многие из которых ранее не были доступны в этих странах", - говорится в заявлении компании.

Wildberries предлагает покупателям из стран Балтии около 10 миллионов товаров от 50 тысяч брендов: от одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей, косметики, парфюмерии, игрушек и детских товаров до электроники, книг, канцелярских товаров и товаров для дома.

Покупатели из Латвии могут оформить заказ на сайте lv.wildberries.ru на русском и английском языках, а вскоре станут доступны мобильные приложения на базе iOS и Android.

Как сообщили RUS TVNET в компании, заказы доставляют международные логистические операторы. Покупатели могут получить свои заказы в 210 партнерских точках самовывоза (пакоматах) по всей Латвии, а также с помощью курьерской доставки на дом или в офис, если пункт самовывоза находится далеко от клиента.

Доставка до пунктов выдачи занимает 8-10 дней, стоимость доставки - 7 евро. Стоимость экспресс-доставки курьером зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена - 20 евро, срок доставки 2-4 рабочих дня.