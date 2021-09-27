Пуце: правительство будет принимать антиковидные решения постепенно

На просьбу оценить готовность коалиции принять важные решения по ограничению распространения Covid-19 Пуце ответил, что решения будут приниматься шаг за шагом, например, завтра правительство примет решение об обязательной вакцинации.

С точки зрения Пуце, эпидемиологическая ситуация в Латвии действительно плохая, потому что болезнь распространяется все больше и больницы заполняются. Пуце подчеркнул, что выходом из этой ситуации является вакцинация.

По словам Пуце, правительство должно обеспечивать безопасность людей и принимать решения в интересах людей, даже если сами они заняли противоположную позицию.