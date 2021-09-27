Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Пуце: правительство будет принимать антиковидные решения постепенно

Юрис Пуце ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство будет принимать решения по преодолению Covid-19 постепенно, заявил в программе LTV "Утренняя панорама" один из лидеров коалиционной партии "Для развития/За" Юрис Пуце.

На просьбу оценить готовность коалиции принять важные решения по ограничению распространения Covid-19 Пуце ответил, что решения будут приниматься шаг за шагом, например, завтра правительство примет решение об обязательной вакцинации.

С точки зрения Пуце, эпидемиологическая ситуация в Латвии действительно плохая, потому что болезнь распространяется все больше и больницы заполняются. Пуце подчеркнул, что выходом из этой ситуации является вакцинация.

По словам Пуце, правительство должно обеспечивать безопасность людей и принимать решения в интересах людей, даже если сами они заняли противоположную позицию.

По словам Пуце, в Латвии широко распространен необоснованный скептицизм о вакцинах, а еще больше волна дезинформации. Он считает, что нельзя винить правительство в том, что оно не предоставило достаточно информации о вакцинах.


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