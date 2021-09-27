Охват вакцинацией против Covid-19 в сфере образования достиг 75%
Охват вакцинацией против Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 75%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
Охват вакцинацией против Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 75%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на 1 процентный пункт. Этот показатель уже на протяжении длительного времени растет медленными темпами, увеличиваясь на 1-2 процентных пункта каждую неделю.
В дошкольных учреждениях против Covid-19 вакцинированы 67% работников, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее.
В заведениях общего и высшего образования вакцинированы 78% и 87% работников соответственно, то есть в каждом секторе на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее.
Среди молодых людей против Covid-19 вакцинированы 49%. Также вакцинированы 33% детей в возрасте от 12 до 15 лет, 48% - в возрасте от 16 до 17 лет и 63% 18-летних. В свою очередь среди молодых людей в возрасте с 19 до 24 лет прививки от вируса сделали 59%.