Охват вакцинацией против Covid-19 в сфере образования достиг 75%

По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на 1 процентный пункт. Этот показатель уже на протяжении длительного времени растет медленными темпами, увеличиваясь на 1-2 процентных пункта каждую неделю.

В дошкольных учреждениях против Covid-19 вакцинированы 67% работников, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее.

В заведениях общего и высшего образования вакцинированы 78% и 87% работников соответственно, то есть в каждом секторе на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее.