Видео ⟩ Ивара Годманиса допросили по уголовному делу о цифровом телевидении

Прокуратура считает, что компания Hannu Digital была искусственно вовлечена в проект цифрового телевидения, что привело к мошенничеству со стороны Lattelecom на сумму около трех миллионов евро. Годманис не помнит такого названия. В 2009 году Lattelecom получил право обеспечивать цифровое телевещание с помощью оборудования Hannu Digital в отборе заявителей, организованном Министерством сообщения.

"Я даже не знаю, что такое Hannu Digital. Я не знаю таких вещей", - сказал Годманис.

Годманис неоднократно указывал в суде, что не вдавался в нюансы проекта цифрового телевидения. В то же время Годманис считает хорошим результатом то, что Lattelecom стал исполнителем.

"Ситуация была очень сложной. Был август, сентябрь. Мы изменили бюджет, и это (цифровое телевидение) не было приоритетным процессом. Это я точно помню. Но в тот момент, когда министр сказал мне, что Lattelecom выиграл, я был очень доволен", - признал Ивар Годманис.

Прокурор Монвидс Зелчс указал, что показания Годманиса соответствуют с тем, что указано в обвинении, поскольку они показывают, что именно Министерство сообщения под руководством Шлесерса отвечало за регулирование, которое привело к привлечению Hannu Digital. Сам Айнар Шлесерс с этим не согласен.

"Свидетель дал понять, что все правильно, что Lattelecom стал победителем, и возражений нет. Но, к сожалению, прокурора этот ответ не удовлетворил. Следовательно, эта истерия и замешательство, которое видно со стороны прокурора, потому что до сих пор ни один свидетель не дал показаний против Айнара Шлесерса", - отмечает Шлесерс.